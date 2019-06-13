В Красноярске альпинист сорвался со скалы во время чемпионата России

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Альпинист сорвался со скалы в заповеднике "Столбы" в Красноярске во время чемпионата России. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении краевого госучреждения "Спасатель".

"Во время проведения соревнований по альпинизму при прохождении трасы в районе 2-го столба упал гражданин N", - говорится в сообщении. Спасатели не уточняют имя, возраст и характер травм альпиниста.

Травмированного спортсмена госпитализировала скорая медицинская помощь.

Чемпионат России по альпинизму в заповеднике "Столбы" стартовал 12 июня и завершится 15 июня. В соревнованиях принимают участие порядка 40 спортсменов из восьми регионов России.

Заповедник был основан в 1925 году по инициативе жителей Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал - сиенитовых останцев. Планируется, что к 2020 году заповедник получит статус национального парка и будет называться "Красноярские столбы".