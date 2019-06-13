В Новосибирской области запущен животноводческий комплекс за 5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Компания "Сибирская Нива" (входит в "ЭкоНива-АПК Холдинг") запустила крупнейший за Уралом животноводческий комплекс проектной мощностью 62 тыс. тонн молока в год и стоимостью более 5 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.

"В Маслянинском районе Новосибирской области запущен новый животноводческий комплекс ["Елбань"] на шесть тысяч голов коров. Проектная мощность комплекса - 62 тысячи тонн молока в год", - говорится в сообщении.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, принявший участие в церемонии открытия, отметил положительные изменения в Маслянинском районе. "Мы видим сегодня результат работы компании "Сибирская Нива" по возведению нового предприятия, видим, как строятся жилые дома, как поддерживается социальная сфера, реализуются сразу несколько образовательных проектов", - сказал он.

По данным пресс-службы, компания "Сибирская Нива" при реализации нового комплекса приобрела высокопродуктивный импортный скот и подобрала квалифицированный персонал. Общий объем инвестиций в проект составил более 5,15 млрд рублей, создано 130 рабочих мест.

"Елбань" - самый крупный животноводческий комплекс за Уралом. В его инфраструктуру вошли шесть коровников на тысячу голов каждый, родильное отделение на 600 мест. Молоко в ближайшее время планируется распределять на перерабатывающие предприятия Сибири, а после окончания строительства сырзавода [проект стоимостью 19 млрд рублей, который реализует компания "ЭкоНива"] сырье начнем поставлять на собственные перерабатывающие мощности компании", - сообщил ТАСС региональный директор "ЭкоНива-АПК Холдинг" Сергей Ляхов.

Компания "ЭкоНива" является одним из крупнейших производителей сырого молока в России, объединяет предприятия в Воронежской, Калужской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Московской, Тюменской областях и Алтайском крае. На территории Новосибирской области работает "Сибирская Нива" (входит в "ЭкоНива-АПК Холдинг"). Комплекс в селе Елбань - третий в Маслянинском районе у "Сибирской нивы". В селе Борково содержится 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в селе Пеньково - 5 тыс. голов дойного стада.