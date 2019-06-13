МРСК Сибири планирует в 2020 году увеличить чистую прибыль в полтора раза

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Компания "МРСК Сибири" ("Россети Сибирь") планирует увеличить чистую прибыль в 2020 году с 848 млн рублей до 1,3 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Генеральный директор компании "Россети Сибирь" Павел Акилин в своем выступлении перед акционерами отметил движение компании к постепенному повышению финансового результата: 1,1 млрд рублей чистой прибыли в 2019 году и 1,3 млрд рублей - в 2020 году", - говорится в сообщении по итогам годового собрания акционеров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, увеличение чистой прибыли прогнозируется за счет сокращения потерь в электросетях. Снижение потерь станет возможным благодаря внедрению цифровых технологий на предприятии. В 2018 году компания открыла цифровой центр управления сетями. В настоящее время МРСК Сибири одновременно реализует 15 пилотных проектов во всех регионах присутствия: строится шесть цифровых подстанций и создается девять цифровых районов электрических сетей (РЭС).

По итогам 2018 года, чистая прибыль компании составила 848 млн рублей, по итогам 2017 года - 904 млн рублей.

Компания "МРСК Сибири" осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.