Глава Омской области: для снижения уровня бедности в регионе необходим рост зарплат на 15%

ОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Омская область, где 13,9% населения имеет доходы ниже величины прожиточного минимума, для снижения уровня бедности должна обеспечить ежегодный рост зарплат в размере 15%, заявил в четверг губернатор региона Александр Бурков. В 2018 году этот показатель составил 10%.

"Теперь о самой болезненной и злободневной теме - снижении уровня бедности. Несмотря на то, что по статистике за прошлый год реальная заработная плата в регионе выросла на 10%, в абсолютных цифрах мы по-прежнему отстаем от соседей. Наша задача - ежегодное 15-процентное увеличение", - сказал он, выступая перед региональным Законодательным собранием с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

Глава региона добавил, что в 2018 году после вмешательства контролирующих органов жителям Омской области было выплачено около 148 млн рублей задержанной заработной платы. "[Также] за минувший год более 8,5 тыс. жителей узаконили свои отношения с работодателем. В налоговых органах зарегистрировано порядка девяти тысяч индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств, ранее осуществлявших свою деятельность без регистрации", - сообщил губернатор.

По его словам, экономика региона постепенно оживает. "Главный показатель - рост потребительской активности населения. Увеличился оборот розничной торговли. И хотя мы вышли из отрицательных величин, рост на 2,1 % - это не та динамика, которую хотелось бы видеть", - подчеркнул Бурков.

В Омской области величина прожиточного минимума в 2018 году колебалась от 8 тыс. 942 до 9 тыс. 346 рублей на душу населения. По данным Росстата, в прошлом году доходы ниже этого уровня имели 13,6% населения области при том, что в целом по стране этот показатель составляет 12,9%.