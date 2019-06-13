Более 600 человек стали участниками этнокультурного фестиваля на Байкале

ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Международный этнокультурный фестиваль "Ёрдынские игры" начался в четверг на берегу Байкала у священной горы Ёрд в Ольхонском районе Иркутской области. Его участниками стали более 600 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

"Международный этнокультурный фестиваль "Ёрдынские игры - Игры народов Евразии" стартовал сегодня. Он проходит в местности Хоторук Ольхонского района с 13 по 15 июня и собирает представителей кочевых народов Сибири. Участие в играх принимают представители из республик Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальского края, Монголии", - говорится в сообщении.

Фестиваль начался с проведения шаманского обряда, молебна, поклонения и жертвоприношения духам у священной горы Ёрд и скалы Айя. В программе игр - фестиваль этнического костюма, конкурс красавиц, выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества, фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов, соревнования по национальным видам спорта - стрельбе из традиционного лука, перетягиванию палки, бурятской национальной борьбе, переноске камня, якутским национальным прыжкам и другим. Также состоится забег вокруг горы Ёрд. Завершится праздник обрядовым круговым танцем Ёхор вокруг горы. Для того чтобы замкнуть круг, необходимо не менее 700 человек.

"Ёрдынские игры" проводятся раз в два года. Это древний праздник, который проходил у подножия горы Ёрд сотни лет примерно до XVII-XVIII вв. В 2000 году игры были возрождены. Их организатором является правительство Иркутской области, фестиваль поддерживают Общероссийская общественная организация "Ассамблея народов России", межрегиональное общественное движение "Всебурятская ассоциация развития культуры" из Улан-Удэ.