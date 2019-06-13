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СК проверит данные о угрозах главе красноярской Счетной палаты

О поступающих Татьяне Давыденко угрозах сообщила в видеообращении ее дочь Мария

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проверит информацию об угрозах председателю Счетной палаты Красноярского края Татьяне Давыденко, озвученную в интернете ее дочерью Марией. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

На YouTube появилось видеообращение Марии Давыденко к президенту России Владимиру Путину, в котором она говорит об угрозах, поступающих ее матери, и просит защиты у главы государства. Председатель Счетной палаты в интервью журналисту Андрею Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли региона и поступающих ей в связи с этим угрозах. Давыденко 4 июня выступила с докладом на сессии областного Заксобрания. Представители краевых властей не согласились с выводами, сделанными аудиторами. Председатель правительства края Юрий Лапшин заявил, что в основе выводов председателя Счетной палаты лежит личный интерес.

"Сразу же после первых сообщений об угрозах мы начали проверку, она еще идет, и в рамках нее будет проверена информация, прозвучавшая в видеообращении", - сказал представитель ведомства.

Ранее проверку по заявления об угрозах начал и региональный главк МВД.

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