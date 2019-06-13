Глава Омской области заявил, что в регионе провалена программа капремонта в 2018 году

ОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Региональный фонд капитального ремонта Омской области, который в 2018 году отремонтировал только 362 из запланированных 1011 домов, провалил программу ремонта на 2018 год. Об этом заявил в четверг губернатор региона Александр Бурков.

"Участие [в программе капремонта] приняли 362 дома. Но в рамках программы было запланировано намного больше. В 2018 году с программой не справились - она провалена", - заявил Бурков, выступая перед региональным Законодательным собранием с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

Он подчеркнул, что теперь фонд должен увеличить темы проведения ремонта. "Необходимо наверстывать упущенное, заранее учитывая новые требования федерального законодательства по разработке проектно-сметной документации и отбору подрядных организаций", - отметил глава региона.

По словам губернатора, властям необходимо также обратить внимание на то, как используются денежные средства населения, накопленные на специальных счетах. "Предварительная информация показывает, что не всегда эти деньги используются по назначению. Вместо капитального ремонта направляются на текущий ремонт или благоустройство дворов", - сказал Бурков.

В пресс-службе регионального фонда капитального ремонта Омской области ТАСС сообщили, что в плане на 2018 год стояло 1011 домов. Всего в региональную программу включено 8185 многоквартирных домов, из которых собственники 67 тыс. 779 домов собирают средства на общем счете регоператора. Всего с 2014 года в Омской области отремонтировано 2 тыс. домов. В настоящий момент ремонт ведется в 693 домах, при этом общая стоимость работ превышает 2 млрд рублей.