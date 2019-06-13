Глава Кузбасса заявил о возможных кадровых решениях из-за обострения экологических проблем

КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пригрозил жесткими кадровыми решениями для муниципальных властей региона после резонансного происшествия в шахтерском городе Мыски, где оползень с отвала угольного разреза "Кийзасский" сошел в реку Большой Кийзас, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"В защите экологических интересов Кузбасса мы будем принимать жесткие решения, в том числе и кадровые", - цитирует Цивилева пресс-служба. В администрации ТАСС не уточнили, о каких именно кадровых решениях может идти речь.

В четверг Цивилев провел рабочую встречу с главой Мысков Дмитрием Ивановым. Мэр был приглашен в обладминистрацию для разбора чрезвычайного происшествия. Ранее в Мысках был создан оперативный штаб для контроля за очисткой русла реки, около 800 метров русла которой перекрыто оползнем. Во время схода оползень задел и повредил девять опор резервной линии электропередачи, подача электричества не прекращалась. С понедельника на месте ведутся работы по расчистке русла.

Экологические проблемы, связанные с угледобывающей отраслью, в последнее время обостряются и в других городах Кузбасса. Так, в шахтерском городе Киселевске, где проживают более 95 тыс. человек, с конца мая 2019 года возникают подземные пожары на месте заброшенных угольных выработок. Минувший зимой жители нескольких шахтерских городов жаловались на проблемы с черным снегом, на котором оседает много угольной пыли. Власти региона ранее сообщили о создании "Экологического стандарта", согласно которому угольщики будут принимать меры по снижению загрязнения окружающей среды.

В Кузбассе на данный момент добывается порядка 60% от всего российского угля, на территории региона действуют около 150 предприятий угольной промышленности - это шахты, разрезы и обогатительные фабрики.