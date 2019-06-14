Студенты из Иркутской области сделают карту нарушений на берегах Байкала

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Студенты вузов Иркутской области составят карту нарушений природоохранного законодательства на берегах Байкала. Она будет размещена в интернете, а сведения о нарушениях будут переданы в природоохранную прокуратуру и муниципальным властям, сообщила в пятницу журналистам руководитель общественной организации "Мой Байкал" Надежда Николаева.
"С 20 по 25 июня мы организуем первую молодежную экспедицию, чтобы оценить состояние берегов Байкала, животного и растительного мира, антропогенную нагрузку, выявить нарушения - свалки, незаконное строительство и другие. <…> Мы решили исследовать все побережье, и в следующие годы экспедиции продолжим. Сначала пройдем все побережье Байкала в Иркутской области, потом в Бурятии. Сформируем отчеты по результатам увиденного, обязательно сделаем карту нарушений в открытом доступе в интернете, на которой все будет отражено", - сказала она.
В экспедициях студентов будут сопровождать ученые из института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН, сотрудники Прибайкальского национального парка и природоохранной прокуратуры. "Это будет народный мониторинг с элементами научных исследований. Институт географии и национальный парк проводят исследования состояния берегов Байкала, растительного и животного мира, но их результаты публикуются как научные работы. А именно общественной оценки нет", - подчеркнула Николаева.
Летом 2019 года в Иркутской области состоятся две студенческие экспедиции, экологические активисты исследуют берега пролива Малое Море и начнут формировать карту нарушений. Участники пройдут все маршруты пешком, собирая по пути мусор, который вывезет машина. Большие свалки они зафиксируют в отчетах и на карте, чтобы в следующем году организовать работу по их ликвидации.
Байкал - самое глубокое пресноводное озеро в мире, включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно находится на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Основными экологическим проблемами озера являются нелегальные свалки на его берегах, незаконное строительство и сброс неочищенных сточных вод.