Студенты из Иркутской области сделают карту нарушений на берегах Байкала

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Студенты вузов Иркутской области составят карту нарушений природоохранного законодательства на берегах Байкала. Она будет размещена в интернете, а сведения о нарушениях будут переданы в природоохранную прокуратуру и муниципальным властям, сообщила в пятницу журналистам руководитель общественной организации "Мой Байкал" Надежда Николаева.

"С 20 по 25 июня мы организуем первую молодежную экспедицию, чтобы оценить состояние берегов Байкала, животного и растительного мира, антропогенную нагрузку, выявить нарушения - свалки, незаконное строительство и другие. <…> Мы решили исследовать все побережье, и в следующие годы экспедиции продолжим. Сначала пройдем все побережье Байкала в Иркутской области, потом в Бурятии. Сформируем отчеты по результатам увиденного, обязательно сделаем карту нарушений в открытом доступе в интернете, на которой все будет отражено", - сказала она.