В Новосибирской области осталось минимальное количество зерна для внутреннего пользования

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Объемы зерна, находящегося на предприятиях и элеваторах Новосибирской области, по подсчетам специалистов, оказались минимальными для внутреннего потребления региона. Региональный Минсельхоз принял решение не оказывать поддержку в вывозе зерна за пределы области, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

"Проблем на сегодня с вывозом зерна нет, есть немножко другая проблема: <…> запасы зерна минимальны для удовлетворения внутренних потребностей региона, и мы приняли решение на сегодняшний день не оказывать активного содействия в вывозе зерна за пределы Новосибирской области, чтобы не оставить наших внутренних потребителей без зерна", - сказал Лещенко.

Министр отметил, что к таким выводам пришли после того, как проанализировали остатки зерна, хранящиеся на элеваторах. "Там хранится на сегодня менее 500 тыс. тонн, в том числе 320 тыс. тонн - зерно интервенционного фонда. <…> В предприятиях хранения свободного зерна на реализацию 95 тыс. тонн на текущую дату, практически все оно законтрактовано. А в наших сельскохозяйственных организациях - непосредственно у крестьян - 43 тыс. тонн, в том числе 32 тыс. тонн пшеницы", - сообщил министр.

Лещенко отметил, что тот профицит зерна, который образовался по итогам 2018 года - около 770 тыс. тонн - вывезен за пределы региона, остатки 2017 года снижены. "На текущую дату уже с 1 сентября 2018 года вывезено 710 тыс. тонн только железнодорожным транспортом, из них более 360 тонн на экспорт, что так же превышает соответствующие показатели прошлого года", - добавил министр.

Новосибирская область в 2018 году увеличила экспорт зерновых в шесть раз по сравнению с 2017 годом несмотря на холодную весну и затянувшуюся посевную, в ходе которой эксперты прогнозировали потери урожая. Добиться увеличения экспорта удалось за счет действия льготного тарифа на перевозку зерна.

Валовой сбор зерновых культур в 2018 году в Новосибирской области в первоначальном весе составил 2,6 млн тонн, урожайность - 19,6 центнера с гектара. В 2017 году в Новосибирской области было собрано более 3 млн тонн зерновых, аграрии региона столкнулись с трудностями при вывозе зерна на экспорт из-за нехватки железнодорожных вагонов.