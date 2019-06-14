Апелляцию на арест министра лесного комплекса Иркутской области рассмотрят 17 июня

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Апелляционная жалоба на арест министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, который обвиняется в превышении должностных полномочий, поступила в Иркутский областной суд, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Ее рассмотрение состоится в понедельник.

Дело против министра было возбуждено в сентябре 2018 года. По версии следствия, Шеверда незаконно назначил и согласовал сплошные санитарные рубки в государственном заказнике "Туколонь". Он был задержан 6 июня в Москве в аэропорту Шереметьево, в тот же день его доставили в Иркутск. 7 июня суд вынес решение об аресте министра сроком на два месяца.

В марте 2018 года правоохранительные органы обнаружили незаконные вырубки ценной древесины в Туколони. Было возбуждено уголовное дело. Обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ, предъявлены экс-заместителю министра лесного комплекса Алексею Туги, который с февраля находится под арестом, директору Казачинско-Ленского лесхоза и инженеру-лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области.

По версии следствия, фигуранты назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.