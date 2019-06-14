На Алтае сдали в эксплуатацию мост между поселками, которые ранее соединяла переправа

БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Подрядчик в Алтайском крае досрочно сдал в эксплуатацию мост между селом Карагуж и поселком Горный, где раньше функционировала только переправа. Об этом сообщается в пятницу на сайте краевого министерства транспорта.

"Между селом Карагуж и поселком Горный появилось новое искусственное сооружение, ранее транспортное сообщение между населенными пунктами в летний период осуществлялось на пароме, а в зимний - по ледовой переправе. <…> Подрядная организация приступила к возведению четырехпролетного моста в феврале прошлого года. Сдача объекта в эксплуатацию планировалась осенью текущего строительного сезона, однако <…> удалось закончить раньше срока", - говорится в сообщении.

Из краевого бюджета на строительство моста было выделено около 110 млн рублей. По мнению региональных властей, появление моста будет способствовать экономическому развитию всего Красногорского района, который привлекателен с туристической точки зрения.

Красногорский район находится на юго-востоке Алтайского края, его население составляет 18,4 тыс. человек.