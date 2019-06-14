Современную военную технику покажут на форуме "Армия-2019" под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Современная военная техника будет продемонстрирована на военном аэродроме Толмачево под Новосибирском в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в пятницу.

"Новейшие образцы современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), примеры экипировки российских военнослужащих будут доступны для обычных горожан. Посетители выставки смогут увидеть и почувствовать всю мощь Вооруженных сил Российской Федерации. Гостям представят бронемашины "Тигр" в различных вариантах эксплуатации, танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90, боевые машины пехоты БМП-2 и многое другое", - говорится в сообщении.

Также будут показательные выступления военнослужащих с элементами рукопашного боя. Выставочные экспозиции музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона и предприятий ВПК. Посетители форума смогут сдать нормативы ГТО (Готов к труду и обороне) и узнать о службе в армии по контракту. Мероприятие пройдет с 28 по 30 июня.