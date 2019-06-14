Конкурс на поступление в президентское училище в Кемерове достиг восьми человек на место

КЕМЕРОВО, 14 июня. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. заявлений поступило от желающих обучаться в президентском кадетском училище, которое строится в Кемерове и уже 1 сентября примет 360 первых воспитанников. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

"Средний конкурс уже восемь человек на место, около 2,5 тысяч заявок на сегодняшний день [поступило]", - сказал Иванов.

Как уточнили ТАСС в Министерстве обороны РФ, заявки на поступление в училище приходят не только из Кузбасса, но и других регионов Сибири - Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Томской и Иркутской областей. "Также есть групповые заявки на поступление из Башкирии, Краснодарского края, Ленинградской и Московской областей", - отметили в ведомстве.

В текущем году по конкурсу будут отобраны к зачислению 360 воспитанников 5-7 классов. После окончания всех строительных работ здесь будут обучаться и жить 840 курсантов. В кадетском училище будет организовано обучение по программам основного общего и среднего общего образования с дополнительными общеразвивающими программами, акцент при обучении будет сделан на информационные технологии. Кроме учебных и бытовых корпусов, на территории будущего президентского кадетского училища к 2020 году будут построены спортивный комплекс с катком и бассейном и два корпуса для проживания курсантов.

Как отметил в ходе осмотра площадки Иванов, строительство идет в соответствии с графиком, первую очередь училища планируется сдать уже к середине августа 2019 года, чтобы с сентября кадеты приступили к обучению. "Уже многие классы начинают укомплектовываться мебелью, оборудованием, степень готовности высокая", - оценил ход строительства заместитель министра обороны.

Как ранее сообщал ТАСС, в июне прошлого года стало известно, что по поручению главы государства Владимира Путина в Кемеровской области будет создано президентское кадетское училище. Был разработан проект, определена площадка и уже в декабре 2018 года началось строительство. Осуществляет строительные работы военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ. Региональные власти возьмут на себя работы по благоустройству прилегающей к училищу территории и созданию необходимой транспортной инфраструктуры.