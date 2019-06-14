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Два человека погибли при столкновении "КамАЗа" и иномарки в Томской области

По данным полиции, водитель грузовика с полуприцепом, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford Focus

ТОМСК, 14 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль Ford Focus и грузовик с прицепом столкнулись в пятницу днем в селе Александровское Томской области, погибли водитель и пассажир иномарки, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Томской области.

"Житель села Александровское, управляя автомобилем "КамАЗ" с полуприцепом "НефАЗ", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford Focus и и допустил с ним столкновение", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир на заднем сиденье легкового автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи.

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