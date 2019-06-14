Минобороны дополнительно снабдит военной техникой президентское кадетское училище в Кызыле

КЫЗЫЛ, 14 июня. /ТАСС/. Кызыльское президентское кадетское училище дополнительно получит образцы военной техники для обучения кадет. Об этом сообщил в пятницу статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков во время посещения учебного заведения.

Сейчас у кадет уже есть несколько образцов бронетехники. "Необходимо выделить больше техники, такая возможность есть", - сказал Панков во время осмотра училища.

Директор училища Уран-Кыс Мижит-Доржу показала замминистра учебные корпуса, жилые помещения и спортивные площадки.

По ее словам, сейчас в учебном заведении реализуется программа четырех школ - инжернерно-технической, спортивной, лингвистической и школы боевых искусств.

Мижит-Доржу рассказала, что в рамках инженерно-технического направления кадеты с пятого класса занимаются роботехникой и программированием, изобретая разнообразных роботов, в том числе спортивных и боевых. Более старшие кадеты изобрели систему спасения жизни пассажиров и экипажа самолета, которая получила высокую оценку на профильных конкурсах. "Реализация программы инженерно-технической школы позволила нашему училищу войти в сто лучших школ России по итогам прошлого года", - подчеркнула директор учебного заведения.

Она рассказала, что в этом году впервые в Туве школьник получил оценку в 100 баллов за ЕГЭ по математике, им стал воспитанник училища.

Кызыльское президентское кадетское училище

Училище открылось в 2014 году и в этом году выпустит первых воспитанников. Это единственное в стране довузовское учебное заведение Минобороны, где обучаются и мальчики, и девочки. Всего в училище 352 воспитанника, в том числе 59 девочек.

По мнению начальника училища, эксперимент по совместному обучению удался. "При виде девочек мальчики подтягиваются, а девочки чувствуют поддержку", - пояснила Мижит-Доржу.

В училище создана самая современная материально-техническая база и спортивная инфраструктура, в том числе зал единоборств, ледовая арена, бассейн и залы для игровых видов спорта. Для обучения девочек создан специальный кабинет для изучения кулинарии и швейная мастерская.

Все воспитанники изучают два иностранных языка - английский и китайский, японский или арабский по выбору ученика. Группы разделены на два направления - физико-математическое и социально-гуманитарное, куда входит также химико-биологическая группа.

По словам Мижит-Доржу, учебное заведение сотрудничает с крупными федеральными вузами. Воспитанники имеют возможность проходить практику на базе Военно-инженерного института Сибирского федерального университета, по видео-конференц-связи педагоги могут сотрудничать с крупными московскими техническими вузами, в частности с МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Училище также стало площадкой для распространения передового опыта, здесь проходят курсы повышения квалификации преподаватели учебных заведений региона.