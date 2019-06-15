Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с автобусом на Алтае

ТАСС, 15 июня. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли при столкновении с рейсовым междугородним автобусом в Алтайском крае. По информации краевой Госавтоинспекции, столкновение произошло на перекрестке неравнозначных дорог, пассажиры автобуса не пострадали.

"15 июня около 01:02 (21:02 мск 14 июня) на 313-м км автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Зональном районе мужчина-водитель 1939 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество в движении, и допустил столкновение с рейсовым автобусом Higer, следовавшим от города Бийска в сторону города Барнаула. В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и пассажир легкового автомобиля", - сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Алтайского края.

По данным ведомства, в междугороднем автобусе в момент ДТП находилось 20 пассажиров, никто из них не пострадал. После происшествия проводится проверка.