Шеверда останется министром лесного комплекса Иркутской области на время следствия

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Арестованный в начале июня министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда сохранит свою должность, пока идет расследование по уголовному делу о незаконных вырубках в государственном заказнике "Туколонь". Об этом ТАСС в субботу сообщил губернатор региона Сергей Левченко в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

"Я думаю, что да", - сказал Левченко, отвечая на вопрос ТАСС о том, останется ли Шеверда в должности министра.

Глава региона отметил также позитивные изменения в отрасли. "Претензии есть всегда. Но дело в том, что показатели, которые есть у лесного комплекса, позитивные, их никогда не было за всю историю. Мы в три раза за три года увеличили поступления от этой отрасли", - отметил Левченко.

Дело против Шеверды было возбуждено в сентябре 2018 года. По версии следствия, он незаконно назначил и согласовал сплошные санитарные рубки в государственном заказнике "Туколонь". Министр был задержан 6 июня в Москве в аэропорту Шереметьево, в тот же день его доставили в Иркутск. 7 июня суд вынес решение об аресте Шеверды сроком на два месяц, однако чиновник подал апелляцию, которая будет рассмотрена в понедельник.

В марте 2018 года правоохранительные органы обнаружили незаконные вырубки ценной древесины в Туколони. Было возбуждено уголовное дело. Обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ, предъявлены экс-заместителю министра лесного комплекса Алексею Туги, который с февраля находится под арестом, директору Казачинско-Ленского лесхоза и инженеру-лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области.

По версии следствия, фигуранты назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.