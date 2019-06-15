Губернатор готов подписать закон о введении института сити-менеджера в Иркутске

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко продолжает выступать за возврат прямых выборов мэра в Иркутске, однако, если законодательное собрание примет закон о введении в городе института сити-менеджера, подпишет его.

"Моя законодательная инициатива [о возвращении прямых выборов мэра Иркутска] находится в законодательном собрании и пока не рассмотрена. По нашим всем опросам, которые идут за последние три года, 85% жителей выступают за прямые выборы. Именно поэтому я внес эту инициативу, и я за нее. Оценивая все другие варианты, мне кажется, они промежуточные. Но если [закон о сити-менеджере] ляжет на стол, я подпишу", - сказал Левченко ТАСС в субботу в рамках VI Российско-китайского Экспо в Харбине.

25 апреля заксобрание Иркутской области, большинство в котором принадлежит КПРФ, не приняло внесенный губернатором-коммунистом Сергеем Левченко законопроект о возвращении прямых выборов мэра в Иркутске и поддержало проект закона о введении в городе института сити-менеджера. Законодательная инициатива принадлежит депутату от КПРФ Андрею Андрееву и парламентарию от ЛДПР Дмитрию Тютрину. Они предложили назначать главу города по конкурсу.

Ранее председатель законодательного собрания Сергей Сокол сообщал ТАСС, что законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера, вероятнее всего, будет принят осенью в новом парламентском сезоне.

В Иркутске с 2015 года мэр избирается депутатами гордумы из числа парламентариев. В настоящее время всенародным голосованием избираются главы всех муниципалитетов области, кроме Иркутска.