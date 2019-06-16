Иркутская область вложит 1 млрд рублей в строительство терминала аэропорта

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Иркутская область может инвестировать порядка 1 млрд рублей в проект строительства нового терминала аэропорта Иркутска, средства пойдут на строительство автомобильных развязок и благоустройство территории. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС губернатор Иркутской области Сергей Левченко в кулуарах VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

В октябре 2018 года ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении губернатора и правительства Иркутской области, а также ряда компаний. Они подозреваются в сговоре при строительстве нового терминала аэропорта Иркутска.

"Часть средств, которые нужно будет выделить на дорожные развязки, чтобы лучше был подъезд, автомобильную стоянку - будет за счет областных средств <…> Прямых инвестиций [региона] на автомобильные развязки, на благоустройство - около 1 млрд рублей", - сказал он.

В целом, по словам губернатора, инвестиции в строительство нового терминала оцениваются в 7 млрд рублей. "Это будут и средства самого аэропорта, он у нас достаточно прибыльный, … за прошлый год почти 700 млн прибыли, кроме этого, в силу хорошего финансового положения, аэропорт имеет право брать кредиты", - пояснил Левченко.

Он отметил, что проектирование нового терминала будет проводить институт, расположенный в Иркутске. "Я думаю, что подготовительные работы мы начнем в ближайшие несколько месяцев", - добавил глава региона.

При этом сотрудничество с дочерней компанией "Новапорта" приостановлено, уточнил губернатор. "Дочернее предприятие "Новапорта", которое участвовало с нами в этом проекте, мы его, так скажем, "отставили" в сторону и договорились о приостановлении, замораживании этого проекта и начали осуществлять строительство терминала собственными силами", - рассказал собеседник агентства.

Претензии ФАС

В 2015 году 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" были переданы из федеральной в областную собственность для реконструкции действующего терминала и строительства нового аэропорта с участием инвесторов. Ряд компаний проявлял интерес к проектам и призывал провести конкурс, однако Иркутская область в 2018 году объявила, что новый терминал в действующем аэропорту построят "Новапорт" и компания "Рампорт аэро". Далее ФАС возбудила дело.

В феврале 2019 года стало известно, что правительство и аппарат губернатора обратились в суд с двумя исками - к ФАС и ее областному управлению. Истцы полагают, что проверка проводится в отсутствие правовых оснований, а процедура ее проведения нарушена.

Международный аэропорт Иркутск находится в границах областного центра, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров.