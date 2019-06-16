Красноярские бизнесмены откроют в Харбине центр микроэлектроники и биотехнологий

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Предприниматели из Красноярского края совместно с Харбинским политехническим университетом планируют в июле открыть в Китае научно-производственный центр в области микроэлектроники и биотехнологий. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в красноярском Агентстве развития бизнеса по итогам встреч в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

"В июле текущего года предприниматели региона планируют открыть в Харбине совместный научно-производственный центр в области микроэлектроники и биотехнологий ... Пащенко Евгений - наш предприниматель - эту тему двигает совместно с Харбинским политехническим университетом", - сообщили в агентстве.

Как пояснил ТАСС директор создаваемого центра Евгений Пащенко, в настоящее время завершаются строительные работы, монтируются офисы, открытие запланировано на конец июля. По его словам, на первом этапе центр займется упаковкой и реализацией продукции в области биотехнологий хвойными, кедровыми маслами, биологически активными добавками, а также их переработкой.

"Регистрируем здесь единый бренд "Белый медведь" и под этим брендом вся продукция, что пройдет через центр, будет реализовываться", - сказал Пащенко.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.