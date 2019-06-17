Краснокнижный белый медведь впервые за 40 лет замечен в окрестностях Норильска

НОРИЛЬСК, 17 июня. /ТАСС/. Белый медведь замечен в окрестностях Норильска в Красноярском крае, говорится в сообщении городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Это редкое явление, последний подобный случай был зафиксирован более 40 лет назад, сказали ТАСС в Таймырском отделе Госохотнадзора.

"В тундровой зоне района Талнах (район Норильска - прим. ТАСС) наблюдалось появление белого медведя. Будьте внимательны при выходе в тундру", - говорится в сообщении ГО и ЧС.

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. этих животных. На севере Красноярского края они обитают на побережье и островах Северного Ледовитого океана.

Как рассказал ТАСС руководитель Таймырского отдела Госохотнадзора Анатолий Николайчук, в последний раз белый медведь в окрестностях Норильска появлялся в семидесятые годы прошлого века.

"Я ночью выезжал сегодня, видел его лично. Уникальный и редкий случай. Я бы не сказал, что он сильно истощен. Теперь два варианта: или его отселять на побережье, или, может, какой-то зоопарк возьмет", - сказал Николайчук.

По его словам, до принятия решения животное будут отслеживать.

В красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" сказали ТАСС, что получили информацию о животном и готовы принять его. "Это крайний вариант на случай, если животное нуждается в помощи. Если с ним все нормально, то, возможно, его перевезут далее на север. Решение по медведю примет федеральный Росприроднадзор", - сообщили в зоопарке.