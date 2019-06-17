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Сборная омских курсантов лидирует после первого этапа всеармейского конкурса "Рембат"

Соревнования проходят на базе Омского автобронетанкового инженерного института

ТАСС, 17 июня. Всеармейский этап конкурса специалистов ремонтных подразделений ВС РФ "Рембат" стартовал в Омске на базе Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ). После первого этапа - индивидуальной гонки - лидирует сборная ОАБИИ, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

"По итогам первого этапа лидирует команда курсантов Омского автобронетанкового инженерного института, второе место у сборной ЦВО, на третьем месте команда ВДВ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в индивидуальной гонке команды в составах экипажей мастерских технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационных машинах РЭМ-КЛ и бронированных ремонтно-эксплуатационных машин БРЭМ-1 преодолевают маршрут протяженностью в четыре километра, оборудованный препятствиями и площадками для выполнения специальных работ и отработки нормативов.

Помимо пересечения противотанковых рвов, железнодорожных платформ, габаритных коридоров и водных преград военнослужащие также выполняют различные профильные задания на контрольных рубежах. Экипажи МТО-УБ1 выполняют грузоподъемные работы пневматическим домкратом, военные на РЭМ-КЛ эвакуируют поврежденный автомобиль, а экипаж БРЭМ-1 - вытаскивает затонувший танк.

В рамках конкурса военнослужащие также будут участвовать в военно-технической и смешанной эстафете, огневой подготовке, а также в конкурсе капитанов.

Во всеармейском этапе "Рембата" участвуют команды Центрального, Восточного, Западного и Южного военных округов, воздушно-десантных войск, Северного Флота, а также Омского автобронетанкового инженерного института, задействовано около более 60 единиц боевой гусеничной и колесной техники.

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