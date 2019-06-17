Сборная омских курсантов лидирует после первого этапа всеармейского конкурса "Рембат"

ТАСС, 17 июня. Всеармейский этап конкурса специалистов ремонтных подразделений ВС РФ "Рембат" стартовал в Омске на базе Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ). После первого этапа - индивидуальной гонки - лидирует сборная ОАБИИ, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

"По итогам первого этапа лидирует команда курсантов Омского автобронетанкового инженерного института, второе место у сборной ЦВО, на третьем месте команда ВДВ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в индивидуальной гонке команды в составах экипажей мастерских технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационных машинах РЭМ-КЛ и бронированных ремонтно-эксплуатационных машин БРЭМ-1 преодолевают маршрут протяженностью в четыре километра, оборудованный препятствиями и площадками для выполнения специальных работ и отработки нормативов.

Помимо пересечения противотанковых рвов, железнодорожных платформ, габаритных коридоров и водных преград военнослужащие также выполняют различные профильные задания на контрольных рубежах. Экипажи МТО-УБ1 выполняют грузоподъемные работы пневматическим домкратом, военные на РЭМ-КЛ эвакуируют поврежденный автомобиль, а экипаж БРЭМ-1 - вытаскивает затонувший танк.

В рамках конкурса военнослужащие также будут участвовать в военно-технической и смешанной эстафете, огневой подготовке, а также в конкурсе капитанов.

Во всеармейском этапе "Рембата" участвуют команды Центрального, Восточного, Западного и Южного военных округов, воздушно-десантных войск, Северного Флота, а также Омского автобронетанкового инженерного института, задействовано около более 60 единиц боевой гусеничной и колесной техники.