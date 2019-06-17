Леса заказника в Иркутской области перевели в категорию защитных по решению суда

ИРКУТСК, 17 июня. /ТАСС/. Суд в Иркутской области по требованию природоохранной прокуратуры постановил перевести в категорию защитных леса в государственном заказнике "Эдучанский", которые с момента его создания являлись эксплуатационными и вырубались. Об этом в понедельник сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Леса заказника ["Эдучанский"] по целевому назначению были незаконно отнесены к категории эксплуатационных, что противоречило нормативным актам об особо охраняемых природных территориях, защите лесов. При данных обстоятельствах допускалось предоставление охраняемых законом лесных насаждений для заготовки древесины. <…> Прокурор обратился в суд с иском об обязании Федерального агентства лесного хозяйства принять меры по отнесению данных лесов к категории защитных, а Министерство лесного комплекса Иркутской области внести соответствующую информацию в государственный лесной реестр. <…> Требования удовлетворены и исполнены", - говорится в сообщении.

Старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова уточнила ТАСС, что практически весь заказник находился в категории эксплуатационных лесов. До того, как прокуратура обнаружила нарушения, в заказнике успели вырубить 48 га.

Государственный природный заказник регионального значения "Эдучанский" расположен на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Создан в 1963 году с целью сохранить уникальные и типичные природные комплексы и объекты, достопримечательные объекты растительного и животного мира.