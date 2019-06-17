Ученые из Новосибирска выяснили роль эритроцитов в формировании атеросклероза

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что появление нестабильных атером (атеросклеротических бляшек), которые приводят к сосудистым заболеваниям, может быть связано с функциями эритроцитов, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина и ученые Института химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН исследовали нестабильные атеромы (атеросклеротические бляшки) в сонных артериях и обнаружили, что в их формировании принимают участие эритроциты. Сейчас предстоит выяснить, обусловлен ли этот процесс генетикой или иными причинами", - сообщает издание.

Холестериновые бляшки формируются у человека в процессе естественного укрепления сосудистой стенки. Они могут наслаиваться друг на друга и в результате существенно сужать сосуд. У некоторых людей бляшки начинают разрываться. А на месте разрывов образуются тромбы, что в итоге может привести к инфарктам, инсультам, тромбозу периферических артерий.

Специалисты клиники поставили перед собой цель прогнозировать подобные процессы путем изучения бляшек сонных артерий. Они выяснили, что влияние на клетки в атеросклеротических бляшках оказывает недостаточное поступление в структуру бляшки кислорода, который доставляется туда преимущественно через эритроциты. Изучив 48 параметров эритроцитов ученые пришли к выводу, что у больных с атеросклерозом в бляшках сонных артерий жесткость мембран эритроцитов выше по сравнению со здоровыми донорами. Следующей задачей станет выяснение времени, когда эритроциты приобретают жесткость.

Исследование проходит под трехлетним грантом Российского научного фонда, первый год которого уже прошел. За оставшиеся два планируется найти маркеры, участвующие в образовании нестабильных атером. "Если мы обнаружим какой-то знаковый параметр, влияющий на формирование бляшек, будет разработана специальная диагностическая платформа, чтобы потом цитометры с определением этого параметра тиражировать и внедрять в клиническую практику", - передает издание слова руководителя центра сосудистой и гибридной хирургии НМИЦ Андрея Карпенко.

Отложение липидов (холестерина) в стенке сосуда с последующим формированием сужения сосудистого просвета ("бляшки") называется атеросклерозом.