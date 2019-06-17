Суд оставил в силе решение об аресте министра лесного комплекса Иркутской области

Сторона защиты в судебном заседании просила отправить Шеверду под домашний арест или отпустить из-под стражи под залог, настаивая на том, что он добросовестно является по вызовам следователя, а указанная в справке оперативного сотрудника ФСБ информация о том, что чиновник во время следствия собирался уехать в Абхазию, недействительна. Сам Шеверда пояснил, что, когда его задержали в Москве в аэропорту Шереметьево, он находился в ежегодном оплачиваемом отпуске и вместе с семьей хотел улететь в Сочи, чтобы поправить здоровье младшей дочери. Министр просил изменить меру пресечения также в связи с тем, что у него больная мать.

Дело против Шеверды, по уточненным данным, было возбуждено 10 июня 2018 года, он обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведении сплошных санитарных рубок в государственном заказнике "Туколонь". Министр был задержан 6 июня в Москве в аэропорту Шереметьево, в тот же день его доставили в Иркутск. 7 июня суд вынес решение об аресте Шеверды сроком на два месяца.

Незаконные вырубки ценной древесины в Туколони были обнаружены в марте 2018 года. Было возбуждено уголовное дело. Обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ, предъявлены экс-заместителю министра лесного комплекса Алексею Туги, который с февраля находился под арестом, в начале июня его отпустили под залог. Также обвинения предъявлены директору Казачинско-Ленского лесхоза и инженеру-лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области. По версии следствия, фигуранты назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.

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