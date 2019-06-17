В Омской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей и переувлажнения почвы

ОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Омской области ввело в понедельник на всей территории региона режим ЧС из-за избыточного переувлажнения почвы, сообщили в понедельник ТАСС в главном управлении информационной политики областной администрации.

"Распоряжение о введении на всей территории Омской области режима ЧС из-за переувлажнения почвы было подписано сегодня первым заместителем правительства региона Валерием Бойко", - сказал собеседник агентства.

В правительстве уточнили, что почва на протяжении более 20 дней на глубине 10-12 см находится в избыточно увлажненном состоянии, что может привести к социально-экономическим последствиям. Начальник отдела прогнозов Обь-Иртышского гидрометцентра Ольга Демидова рассказала ТАСС, что в ближайшие два дня в регионе сохранится дождливая погода. "20 будет перерыв, 21 и 22 дожди ожидаются местами", - сказала Демидова.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Дрофы, в регионе подтоплено около 50 тыс. га сельскохозяйственных земель. "В ряде районов в связи с переувлажнением очень сложно или даже невозможно проехать на поля. Пришлось пересмотреть структуру посевных площадей. <…> Те культуры, которые по срокам нельзя уже сеять, заменим, скорее всего, однолетними и многолетними травами, чтобы использовать их как кормовую базу для скота", - сказал ТАСС Дрофа. Он добавил, что основные культуры - пшеницу, ячмень, овес и масличные культуры - регион успел посеять в полной объеме.

Сложная ситуация сохраняется и в Называевском районе, где из-за сильных дождей грунтовые воды вышли на поверхность. Как рассказал ТАСС начальник отдела строительства, транспорта и ЖКХ района Александр Крысальный, в муниципалитете подтоплены 21 участок дороги, 76 приусадебных участков и три частных дома в 11 населенных пунктах. "Во многие поселения можно проехать на автомобилях повышенной проходимости, полностью прекращено движение автобусов по грунтовым дорогам", - уточнил он.

Омская область входит в десятку крупнейших российских производителей зерна, молока и мяса. В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 88,5 млрд рублей, из них продукции растениеводства произведено на сумму 46,2 млрд рублей, продукции животноводства - на 42,3 млрд рублей. Намолочено зерновых и зернобобовых культур 3,2 млн тонн, масличных культур - 265,7 тыс. тонн, собрано картофеля и овощей - 665,6 тыс. тонн.