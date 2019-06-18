Самолет из Новосибирска в Таиланд задержан из-за отказа пассажиров лететь данным бортом

НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Вылет рейса из Новосибирска в Паттайю был задержан в понедельник, так как пассажиры посчитали самолет неисправным и отказались лететь данным бортом. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По информации местных СМИ, при подготовке рейса была выявлена незначительная техническая неисправность, которая была устранена через некоторое время, однако 15 пассажиров отказались от полета на этом воздушном судне.

"По данным авиакомпании, задержка вылета была связана с перенастройкой оборудования. В связи с этим вылет был задержан на 1 час 27 минут. 15 человек отказались от полета, они решили, что самолет неисправен", - сказали в ведомстве.

Позже самолет в технически исправном состоянии отправился с пассажирами в Паттайю. "По всем этим фактам проводится проверка исполнения безопасности полетов", - добавили в надзорном ведомстве, отметив, что проверкой занимается Красноярская транспортная прокуратура.