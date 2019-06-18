В кузбасском городе сменился руководитель администрации после ЧП со сходом угля в реку

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Новый руководитель назначен в администрации города Мыски в Кузбассе вместо ушедшего в отставку мэра Дмитрия Иванова, который уволился по собственному желанию после инцидента со сходом угольного оползня в реку на разрезе "Кийзасский". Временно исполнять обязанности главы города будет заместитель по городскому хозяйству и строительству Евгений Капралов, сообщила во вторник пресс-служба мэрии.

"Согласно уставу города, временно исполнять обязанности главы во время его отсутствия будет его первый заместитель. Это заместитель главы МГО по городскому хозяйству и строительству Евгений Капралов", - сообщили в пресс-службе журналистам.

Уточняется также, что на очередной сессии городского парламента депутаты приняли отставку бывшего мэра Дмитрия Иванова, который руководил администрацией Мысковского городского округа с 2013 года.

Заявление об увольнении по собственному желанию Иванов написал 14 июня после совещания с губернатором Сергеем Цивилевым, на котором был произведен разбор чрезвычайного происшествия на реке Большой Кийзас, в русло которой более недели назад сошел оползень угля с отвала угольного разреза "Кийзасский". Во время схода оползень задел и повредил девять опор резервной линии электропередачи, подача электричества не прекращалась. Областные власти создали оперативный штаб по ликвидации последствий схода, на русле круглосуточно перекачивают воду, чтобы не допустить подъема уровня реки. Эксперты и экологи готовят предварительное заключение о возможных мерах по ликвидации последствий ЧС и восстановлению русла реки.