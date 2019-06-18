Прибайкалье просит Минприроды исключить муниципалитеты из проекта новых границ нацпарка

ИРКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил письмо на имя министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с просьбой исключить населенные пункты из проекта о расширении границ Прибайкальского национального парка, чтобы не лишать муниципалитеты возможности развиваться, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

В апреле 2019 года ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" представило проект схемы с расширенными границами нацпарка, выполненный с учетом позиции Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Проект предусматривает расширение границ за счет включения земельных участков водного фонда, лесного фонда Шелеховского, Слюдянского, Иркутского муниципальных районов, а также территорий, занятых населенными пунктами Ольхонского района. В мае Министерство природных ресурсов и экологии РФ представило проект постановления правительства РФ "О расширении границ Прибайкальского национального парка". Документ вызвал социальную напряженность среди жителей муниципалитетов, которые могут войти в состав нацпарка.

"Включение населенных пунктов в границы национального парка приведет к дополнительным административным барьерам, а также будет существенным сдерживающим фактором как для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности, так и в целом для социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.

В частности, вхождение населенных пунктов в границы нацпарка ставит под угрозу исполнение поручения президента РФ о реконструкции дороги на острове Ольхон, а также поручения правительства РФ о строительстве спортивного тренировочного центра по подготовке сборных команд страны по художественной гимнастике в местности "Камыши-1" Ольхонского района. Если населенные пункты окажутся в границах нацпарка, на них будет распространяться действие федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях". Это значит, что там нельзя будет возводить любые объекты капитального строительства, связанную с ними инженерную инфраструктуру, дороги, будет запрещено предоставлять земельные участки под садоводство и индивидуальное строительство, в том числе многодетным семьям.

Площадь Прибайкальского национального парка составляет 417,3 тыс. га, он простирается на 470 км вдоль побережья Байкала. Это особо охраняемая территория федерального значения была создана в 1986 году для сохранения уникального растительного и животного мира.