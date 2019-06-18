Музей им. Достоевского в Омске отремонтируют в рамках подготовки к юбилею писателя

ОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Власти Омской области в рамках федерального плана по подготовке к празднованию в 2021 году 200-летия знаменитого русского писателя Федора Достоевского выделили 7 млн рублей на ремонт и реставрацию памятника культуры 1799 года постройки "Комендантский дом", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры. В этом здании, где во время пребывания на каторге бывал сам писатель, с 1983 года размещается Омский государственный литературный музей им. Достоевского.

Министерство культуры РФ передало омскому музею 62 произведения искусства, которые представляют собой иллюстрации известных художников к произведениям Достоевского. Открытие новой выставки произойдет в 2021 году и будет приурочено к 200-летию со дня рождения писателя.

"Одним из мероприятий федерального плана [по подготовке к юбилею] являются ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Комендантский дом, 1799 год", где сейчас размещается литературный музей им. Ф. М. Достоевского. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено 7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Директор музея Виктор Вайнерман рассказал ТАСС, что в ходе ремонта будет отреставрирован фасад здания и улучшены условия для хранения экспонатов. "Все-таки здание старое, где-то на стенах было промерзание, они мокли - все будет устранено. Это положительно скажется на сохранности музейных экспонатов, внутри станет комфортнее. И снаружи здание будет выглядеть привлекательно", - сказал Вайнерман. В региональном Минкультуры добавили, что завершить ремонтные работы, в ходе которых также будут восстановлены утраченные архитектурные элементы здания, планируется уже в этом году. В 2018 году у "Комендантского дома" поменяли кровлю.

По словам министра культуры Омской области Юрия Трофимова, юбилей Достоевского - знаковое событие для сибирского региона. "Как известно, пребывание в омском остроге сыграло значительную роль в творческой судьбе писателя. Омск как место ссылки писателя интересует и туристов - к нам приезжают почитатели его таланта как из России, так и из-за рубежа", - сказал ТАСС Трофимов.

Он добавил, что помимо федерального плана также разработан региональный план по подготовке к 200-летию Ф. М. Достоевского, который включает около 50 различных мероприятий, направленных на еще большую популяризацию Достоевского и его творчества среди жителей и гостей региона.

Достоевский и Омск

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 года по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. Комендант Омской крепости Алексей де Граве старался оградить писателя от тяжелых работ и пытался облегчить его положение. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

По словам Вайнермана, Омск - это один из трех городов, которые имеют знаковое значения для биографии и творчества Достоевского, и все известные в мире произведения - "Преступление и наказание", "Бесы", "Братья Карамазовы", "Идиот" и прочие - были написаны им после пребывания в Омске.