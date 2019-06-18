Торги на капитальный ремонт участка дороги на острове Ольхон объявят в августе

ИРКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Аукцион на проведение капитального ремонта участка дороги на острове Ольхон с 153 по 159 км будут объявлены в августе этого года, сообщила во вторник журналистам министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

"По поручению губернатора реализация капремонта на Ольхоне перенесена на более ранний срок. По утвержденной государственной программе "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" на 2019-2024 годы финансирование было запланировано с 2020 по 2022 годы на общую сумму 357,4 млн рублей", - пояснила Свиркина.

По данным пресс-службы губернатора Иркутской области, в этом году власти также планируют объявить конкурс на выполнение проектных работ по реконструкции дороги в поселке Хужир.

В 2017 году во время "Прямой линии с президентом Владимиром Путиным" жители Ольхона пожаловались на инфраструктурные проблемы. Они сообщили, что по острову проложена грунтовая дорога и она находится в плохом состоянии. Президент потребовал от иркутского губернатора Сергея Левченко решить вопрос строительства асфальтированной дороги на Ольхоне.

Для исполнения поручения президента власти Иркутской области требуют перевести земельные участки на территории Ольхона в государственную собственность Иркутской области, а также внести изменения в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях". Изменения необходимы для хранения дорожно-строительных материалов на территории Прибайкальского национального парка, который расположен на острове, в соответствии с законодательством в сфере экологической безопасности с дальнейшей рекультивацией.