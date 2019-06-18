Омская область в пять раз увеличит финансирование мер по сдерживанию роста тарифов ЖКХ

ОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Омской области из-за роста цен на мазут, новых минимального размера оплаты труда (МРОТ) и НДС вынуждено увеличить финансирование мер, направленных на сдерживание роста тарифов ЖКХ. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе региональной энергетической комиссии (РЭК), на компенсацию коммунальным предприятиям разницы с льготными тарифами во II полугодии 2019 года планируется выделить около 150 млн рублей, что в пять раз больше размера субсидий за первую половину года.

"Сумма субсидий ресурсоснабжающим организациям из бюджета региона на компенсацию выпадающих доходов по льготным тарифам в I полугодии составляет порядка 29 млн рублей. На II полугодие эта сумма прогнозируется на уровне 150 млн рублей. Причины - рост экономически обоснованных тарифов, которые увеличились в связи со скачком цен на топливные ресурсы, увеличением НДС и МРОТ", - сказал собеседник агентства, добавив, что за весь 2018 год на субсидии было затрачено 21,7 млн рублей.

В РЭК пояснили, что цена на мазут в 2019 году выросла на 15-20%, многие предприятия в сельских районах, у которых сотрудники получали меньше нового МРОТ, повысили зарплаты. "У маленьких предприятий даже небольшое изменение факторов - например, зарплаты - может серьезно сказаться на тарифе. Для крупных предприятий критичен фактор роста НДС. Также в теплоснабжении ежегодно падают объемы потребления тепла, соответственно растет себестоимость", - пояснили в пресс-службе.

Всего в Омской области на II полугодие утверждено 147 льготных тарифов, из которых 96 - на тепловую энергию, 26 - на питьевую воду, 17 - на водоотведение и восемь - на горячую воду. В I полугодии таких тарифов было всего 40. "С 1 июля 2019 года ниже экономически обоснованной стоимости за коммунальные услуги будут платить жители отдельных поселений 33 муниципальных образований в 28 районах и население города Омска. Отличие экономически обоснованных и льготных тарифов составляет от нескольких копеек до трех-четырех раз", - уточнили в РЭК.

Регион применяет льготные тарифы для соблюдения предельных индексов роста платы населения, установленных на федеральном уровне. Без согласования с органами исполнительной власти совокупная плата граждан за коммунальные услуги во II полугодии 2019 года в Омской области может вырасти не более чем на 4,6 %, при этом в среднем по региону этот рост не может превышать 2,3 %.