Агрофирма "Ариант" отказалась от реализации проекта под Новокузнецком на 10 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Уральская агрофирма "Ариант", в 2015 году объявившая о планах строительства в Кемеровской области крупного свиноводческого комплекса на 270 тыс. голов и мощностью 45 тыс. тонн мяса в год, отказалась от реализации проекта. Об этом ТАСС сообщили в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области.

"В администрацию Новокузнецкого муниципального района поступили извещения о расторжении договоров аренды земельных участков, предназначенных под строительство объектов данного свиноводческого комплекса. Собственником принято решение о прекращении реализации проекта", - сказали в департаменте.

Соглашение о строительстве агропромышленного комплекса "Ариант-Сибирь" под Новокузнецком было подписано в 2015 году между администрацией Кемеровской области и новокузнецким металлургическим предприятием ОАО "Кузнецкие ферросплавы" (входит в состав Урало-Сибирской металлургической компании). Комплекс "Ариант-Сибирь" планировалось реализовать силами "Кузнецких ферросплавов".

Помимо свинокомплекса на 270 тыс. голов, в состав "Ариант-Сибирь" должны были войти мясокомбинат, элеватор, завод по производству кормов, логистический центр и сеть из 250 магазинов. Объем инвестиций оценивался в 10 млрд рублей.

По данным департамента, в 2017 году объем инвестиций агрофирмы "Ариант" в проект "Ариант-Сибирь" составил 370 млн рублей. Средства были направлены на оформление земли, проектные работы, бурение скважины, строительство вспомогательных производств. В 2018 году работы были приостановлены из-за изменения требований к животноводческим помещениям на вновь вводимых животноводческих комплексах.

Получить комментарии от агрофирмы "Ариант" не удалось. Агрофирма "Ариант" - крупный агропромышленный холдинг, лидирующий по производству мясной продукции в Уральском регионе. "Ариант" работает по принципу замкнутого производственного цикла, имеет развитую сеть фирменных магазинов.