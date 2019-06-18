Иркутские власти: риска химотравления жителей из-за ситуации на "Усольехимпроме" нет

С ноября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за того, что местные жители выносили с территории предприятия зараженные металл и стройматериалы. В прошлом году на промплощадке дважды происходили утечки химикатов, с конца года территория находится под военизированной охраной.

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, 18 июня. /ТАСС/. Угрозы химического отравления жителей города Усолье-Сибирское в Иркутской области, где существовал риск распространения химического загрязнения с территории бывшего "Усольехимпрома", на данный момент нет, сообщил во вторник журналистам председатель Заксобрания региона Сергей Сокол по итогам визита на промплощадку.

"Благодаря тому, что мы неоднократно сюда приезжали, проводили совещания с представителями региональной, федеральной исполнительной власти, нам удалось сдвинуть с мертвой точки процесс, и фактически сейчас угроза химического отравления снята", - сказал Сокол.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов подчеркнул, что для посторонних лиц доступ на промплощадку перекрыт. "Зараженный металл, кирпич, который отсюда вывозили, за территорию площадки перестали поступать, поэтому распространение отравляющих веществ на сегодня прекращено", - сказал он журналистам. Режим ЧС в Усолье-Сибирском продолжает действовать в связи с необходимостью привлечения сил и средств для дальнейшей охраны площадки.

По словам Сокола, на территории промплощадки в скважинах находится, по уточненным данным, 18 тыс. тонн токсичного эпихлоргидрина. Как уточнила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, там также размещены емкости, содержание которых неизвестно.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на площадке создано предприятие "Усолье-Сибирский силикон", использовавшее в производстве опасные вещества. В августе 2017 года "Усольехимпром" признан банкротом, конкурсное производство в отношении "Усолье-Сибирского силикона" открыто в сентябре 2016 года.