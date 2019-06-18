Власти Иркутской области определят содержимое брошенных на "Усольехимпроме" цистерн

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ /Иркутская область/, 18 июня. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов Иркутской области намерено выяснить состав содержимого цистерн, которые остаются на площадке завода "Усольехимпром" с момента его закрытия. Об этом во вторник сообщил заместитель главы министерства Евгений Бичинов в ходе визита на промплощадку.

В настоящее время городе Усолье-Сибирском действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в ноябре 2018 года в связи с угрозой распространения химического загрязнения с территории завода, так как жители города похищали оттуда зараженные металл и стройматериалы. Промплощадка производства взята под охрану.

"Мы обследовали все емкости, которые находятся на площадке - всего 31 емкость, 22 из них заполнены частично или полностью. Правительство Иркутской области из резервного фонда выделило 29,6 млн рублей на утилизацию одной емкости, которая находилась в перевернутом состоянии, и исследование остальных, чтобы определить, какие в них вещества, какой класс опасности", - сказал Бичинов. Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов сообщил журналистам, что перевернутая цистерна на данный момент утилизирована. Когда будет определено содержимое остальных емкостей, их также утилизируют.

Ранее во вторник посетившая промплощадку глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что на территории бывшего завода стоят емкости, содержание которых неизвестно. Спикер иркутского Заксобрания Сергей Сокол отметил, что в скважинах на промплощадке находятся 18 тыс. тонн токсичного эпихлоргидрина. В границах "Усольехимпрома" также до сих пор не ликвидирован крупный очаг ртутного загрязнения, который остался после закрытия цеха ртутного электролиза. Радионова оценила экологическую ситуацию на месте бывшего завода как тяжелейшую и намерена сообщить об экологических нарушениях в правительство РФ, прокуратуру и ФСБ.

В августе 2018 года сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту утечки химикатов с территории предприятия. Неизвестные, предположительно, при попытке распилить металл перевернули на промплощадке цистерну с содержащимися хлорхимикатами.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке было создано предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. В августе 2017 года "Усольехимпром" был признан банкротом, конкурсное производство в отношении "Усолье-Сибирского силикона" было открыто в сентябре 2016 года.