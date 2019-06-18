Объем изъятого контрафактного алкоголя в Сибири в 2018 году сократился на треть

КРАСНОЯРСК, 18 июня. /ТАСС/. Объем изъятого контрафактного алкоголя в Сибирском федеральном округе в 2018 году сократился на треть и составил более 3 млн литров. Об этом ТАСС во вторник сообщила руководитель управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Маргарита Шалюхина.

"То, что сдали нам в "Росспиртпром" для уничтожения, это 3 млн 21 тысячу литров. Это не значит, что это весь объем нелегального алкоголя - его больше. Проблема (с нелегальным алкоголем) есть, и мы с ней работаем", - подчеркнула Шалюхина, добавив, что по сравнению с 2017 годом этот показатель сократился на треть.

По мнению главы управления, "это говорит о том, что рынок действительно очищается". Она отметила, что 10 лет назад, "рынок был перенасыщен контрафактной водкой", но введение правил декларирования оптовой и розничной продажи, внедрение системы ЕГАИС (единая государственная система учета алкоголя) позволили изменить ситуацию в лучшую сторону.

Система ЕГАИС была введена в России в 2006 году для учета производства этилового спирта и алкогольной продукции. Российские магазины с 1 июля 2016 года ввели полный электронный учет проданного алкоголя и фиксируют не только закупку у оптового звена, но и розничную продажу покупателю.