Строящееся для Байкала экосудно спустили на воду в Иркутске

ИРКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) спустило на воду в Иркутске экосудно, которое компания строит для сбора отходов с байкальского флота, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор группы компаний "Истлэнд", в которую входит ВСРП, Сергей Ерощенко. По его словам, готовность судна составляет 80%.

В настоящее время на Байкале работает только одно экосудно, на которое владельцы других судов могут сдавать отходы, оно является несамоходным и значительно удалено от северных районов Байкала. В период навигации на озере на него сдается около 700-800 тонн нефтесодержащих отходов и сточных вод, но значительная часть действующего флота на Байкале сбрасывает отходы прямо в озеро. По оценкам экспертов, ежегодно в Байкал попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод.

"Теплоход спущен на воду, предстоит установка всех необходимых механизмов. Оборудование будет монтироваться еще как минимум три месяца. На данный момент судно готово на 80%", - сказал Ерощенко.

Судно строится на Чертугеевском заливе Иркутского водохранилища по заказу федерального казенного учреждения "Речводпуть". Эксплуатировать его будет администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей. Как сообщается на сайте федерального агентства морского и речного транспорта, это будет самоходный танкер-бункеровщик. Он предназначен для сжигания мусора и переработки нефтесодержащих вод. Экосудно сможет принимать жидкие и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, очищать и сбрасывать уже чистую воду. Танкер имеет двойное дно и двойные борта в районе грузовых танков и перерабатывающих установок.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета на строительство экосудна выделено порядка 500 млн рублей. Контракт с подрядчиком был заключен в декабре 2017 года. В сентябре прошлого года заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский сообщал журналистам, что базироваться судно будет, скорее всего, в Турке (Бурятия), где сосредоточено больше всего судов.