В Томске умер известный физик Альфред Дульзон

ТОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Известный российский физик, заслуженный деятель науки РФ, профессор Томского политехнического университета (ТПУ) Альфред Дульзон ушел во вторник из жизни в возрасте 81 года, сообщил ТАСС заместитель проректора по внешним связям Томского политехнического университета (ТПУ) Евгений Коробов.

"18 июня ушел из жизни Альфред Андреевич Дульзон - выдающийся представитель фундаментальной и прикладной науки, советский и российский ученый в области энергетики, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что церемония прощания с Дульзоном состоится 20 июня. "От нас ушел больше чем ученый. Ушла личность, в которой самым органичным образом соединялось и великое, и простое. Его уход - невосполнимая потеря для Томского политехнического университета, томского научного сообщества и каждого, кто лично знал этого принципиального, мудрого, справедливого и преданного своему делу и людям человека", - отметил он.

Альфред Дульзон родился 31 июля 1937 года. В 1960-м году с отличием окончил Томский политехнический институт (ТПИ, ныне ТПУ) по специальности "электрические станции и сети" руководил проектами по созданию буровых установок для бурения скважин большого диаметра (до 1 м и более) с помощью импульсных электрических разрядов, установок по разрушению композитных материалов, проектами, связанными с созданием имитаторов электромагнитного излучения ядерного взрыва, а также с созданием электромагнитного оружия.

Также известен созданием нормативных карт грозовой деятельности для большинства энергосистем Западной Сибири и Казахстана. Детальный анализ надежности молниезащиты линий электропередачи позволил сделать их гораздо более надежными.