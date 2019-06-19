Новый тип биопротеза впервые использовали для лечения порока сердца в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Хирурги Новосибирского НИИ патологии кровообращения (клиники Мешалкина) впервые использовали новый тип биологического протеза для лечения пациента с одной из разновидностей порока сердца - недостаточностью аортального клапана. Новый протез сокращает время проведения операции, сообщили ТАСС в пресс-службе клиники.

Нарушения кровотока, при которых требуется протезирование аортального клапана - стеноз аортального клапана и аортальная недостаточность. Первая патология препятствует нормальному кровотоку из-за сужения устья аорты и просвета аортального клапана, вторая приводит к обратному току крови из аорты в левый желудочек из-за неполного смыкания створок аортального клапана. Количество пожилых людей с подобными нарушениями постоянно растет, а применение используемых сейчас в медицине каркасных и бескаркасных протезов не всегда возможно.

"Специалисты Центра Мешалкина выполнили хирургическое лечение 67-летнего пациента с выраженной недостаточностью аортального клапана с использованием нового типа биологического протеза, который сочетает в себе преимущества каркасных и бескаркасных биопротезов. Среди основных преимуществ нового устройства - простота техники имплантации, что позволяет сократить длительность основного этапа операции и возможность оперативного вмешательства у пациентов с узким фиброзным кольцом", - сообщили в пресс-службе.

Каркасные протезы, как объясняют в пресс-службе, относительно просты в имплантации, но их имплантация в условиях "узкого фиброзного кольца" затруднена. Бескаркасные, в свою очередь, удобно использовать при малом диаметре фиброзного кольца, но техника их имплантации сложнее, при этом есть жесткие требования к строению корня аорты. Новый протез такими особенностями не обладает: техника имплантации проще, что позволяет сократить время операции, а значит - лечить за одну операцию еще и сопутствующие патологии.

В клинике отметили, что результаты первого опыта использования этого протеза позволяют проводить подобное лечение и в дальнейшем. Специалисты прогнозируют, что протез сможет работать продолжительное время с минимальным риском развития нарушений.

НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина создан в конце 1950-х годов. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.