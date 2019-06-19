В кузбасском поселке после жалоб жителей на паразитов в воде построят новый водовод

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение о строительстве нового водовода в поселке Карагайлинский (Кемеровская область), жители которого жаловались на плохое качество водопроводной воды из местной скважины и на загрязнение ее паразитами. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

"По поручению губернатора создана рабочая группа, в ее состав вошли представители администраций Киселевского городского округа, в состав которого входит поселок Карагайлинский, а также [соседних территорий -] Прокопьевского района и Краснобродского городского округа. Для обеспечения стабильного качества и надежности водоснабжения поселка рабочая группа приняла решение о строительстве нового водовода от [поселка] Карагайлинского через Прокопьевский район до Краснобродского примерной протяженностью 15 км", - рассказали в департаменте.

Сейчас забор воды для Карагайлинского, где проживают около четырех тысяч человек, осуществляется из подземной скважины. Планируется, что новый водовод свяжет поселок с водопроводными сетями соседнего городского округа, водозабор в котором осуществляется из реки и проходит через все необходимые стадии очистки.

В ближайшее время состоится еще несколько заседаний рабочей группы, на которых планируется обсудить характеристики водовода и уточнить затраты. "После проектирования и прохождения госэкспертизы начнется строительство", - добавил собеседник агентства, не уточнив конкретных сроков строительства водовода.

Жалобы на качество водопроводной воды от жителей поселка Карагайлинский в Киселевском городском округе стали поступать с середины мая, они сообщали в мэрию о том, что в воде из-под крана плавают белые черви. Кроме того, вода из местной скважины в поселке не соответствует нормативным требованиям по жесткости и содержанию железа. По данному факту прокуратура города Кисилевска начала проверку, в настоящий момент Роспотребнадзор ежедневно берет пробы воды в системе водоснабжения поселка.