Власти Кузбасса опровергли приостановку добычи угля на разрезе, где сошел оползень

Ранее местные СМИ сообщили о том, что из-за схода угольного оползня на разрезе "Кийзасский" временно приостановлена добыча, а более ста сотрудников могут остаться без работы и заработной платы.

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Разрез "Кийзасский" в Кузбассе, с отвала которого в русло реки Большой Кийзас сошел оползень угля, работает в штатном режиме и ведет добычу. Об этом в среду сообщили ТАСС в департаменте угольной промышленности региона.

По информации департамента труда и занятости Кузбасса, руководство разреза "Кийзасский" не подавало в службу занятости информации о введении на предприятии режима неполной занятости или сведений о массовом высвобождении работников. "В центре занятости населения города Мыски (где расположен разрез "Кийзасский" - прим. ТАСС) среди зарегистрированных безработных граждан в 2019 году нет обратившихся бывших работников разреза. В 2018 году обратились три человека, но все они увольнялись с разреза по собственному желанию", - пояснили в департаменте труда региона.

В начале июня в русло реки Большой Кийзас в районе города Мыски сошел оползень угля с отвала разреза "Кийзасский". Во время схода оползень задел и повредил девять опор резервной линии электропередачи, подача электричества не прекращалась.

Областные власти создали оперативный штаб по ликвидации последствий схода, на русле круглосуточно перекачивают воду, чтобы не допустить подъема уровня реки. Ведется расчистка русла. Эксперты и экологи готовят предварительное заключение о возможных мерах по ликвидации последствий ЧС и восстановлению русла реки. После инцидента мэр города Мыски Дмитрий Иванов уволился по собственному желанию.