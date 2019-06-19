Набор в вузы Новосибирской области вырастет в 2019 году на 30%

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Вузы Новосибирской области примут в 2019 году 16 тысяч абитуриентов, что почти на треть больше, чем годом ранее, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС замминистра образования региона Мария Жафярова.

"План набора на 2019-2020 учебный год на сегодняшний день составляет 16,2 тысячи мест, что примерно на 30% больше, чем в прошлом году", - сказала Жафярова.

В 2018 году вузы Новосибирской области планировали принять 12,2 тысячи студентов, на 2,5 тысячи абитуриентов меньше, чем в 2017 году. Снижение набора было связано с лишением аккредитации вузов и отдельных образовательных программ.

По словам Жафяровой, в 2019 году также увеличивается число платных мест в вузах - до 16,3 тысячи. Вырастет в этом году и средний проходной балл. Наибольшим спросом среди абитуриентов, как отметила министр, пользуются такие направления, как вычислительная техника, IT-технологии, инженерные специальности. Кроме того, прогнозируется рост студентов целевых направлений.

Вузы региона в 2019 году открывают новые программы. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) запускает программы "Автоматизация технологический процессов в горной промышленности", "Эксплуатация карьерного транспорта и оборудования", "Электроснабжение горных предприятий". Новосибирский государственный университет (НГУ) открывает магистерские программы "Моделирование нефтегазовых систем", "Ядерная медицина", "Квантовые информационные технологии", "Нефтяной инжиниринг и математическое моделирование".