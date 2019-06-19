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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

СК проверит обращение жительницы Алтая, не получившей дом взамен пострадавшего от паводка

В обращении на прямую линию с президентом указывается, что семья снимает квартиру, поскольку ее дом находится в аварийном состоянии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по обращению на прямую линию с президентом жительницы Алтая, которая не может получить жилье взамен пострадавшего в 2014 году от паводка дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Республике Алтай организовано проведение доследственной проверки по сообщению, адресованному на прямую линию с президентом РФ, о необходимости улучшения жилищных условий жительнице республики, дом которой пострадал в результате паводка в 2014 году", - сообщили в СК.

В обращении указывается, что многодетная семья не может получить жилье взамен разрушенного в результате паводка дома. Семья снимает квартиру, поскольку ее дом находится в аварийном состоянии. Следователи проверят все изложенные в обращении сведения, отметили в пресс-службе.

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