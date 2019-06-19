Руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" останется под арестом на время суда

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова в ходе предварительных слушаний принял решение оставить под арестом фигуранта второго уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" - руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина. Обвиняемый останется в СИЗО на время судебных разбирательств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избранную меру пресечения Бурсину в виде заключения под стражу оставить без изменения - на 6 месяцев, до 7 декабря 2019 года", - сказал судья Николай Быданцев. Он пояснил, что правовые и фактические основания для изменения меры пресечения на домашний арест, на чем настаивала защита Бурсина, отсутствуют. Суд посчитал, что в случае изменения меры пресечения на более мягкую Бурсин может скрыться от суда, а также воздействовать на свидетелей по делу - сотрудников МЧС, с которыми обвиняемый работал до заключения под стражу.

Бурсину вменяется халатность, повлекшая смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, Бурсин, действуя в нарушение требований федерального закона "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, а также проведение разведки надлежащим образом.

Сам Бурсин, который первым прибыл на место пожара, рассказывал в интервью ТАСС, что пожарные сразу поднялись на четвертый этаж, где уже было очень сильное задымление, ориентироваться было практически невозможно, на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. По его словам, работа осложнялась сложной планировкой и огромными размерами торгового центра. Свою вину Бурсин на этапе расследования уголовного дела не признал.

Уголовное дело в отношении Бурсина стало вторым по счету по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня", которое уже передано на рассмотрение в суд. В начале мая в Заводском районном суде Кемерова начался процесс в отношении семи других фигурантов: начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игоря Полозиненко и инженера компании Александра Никитина, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, технического директора компании-собственника ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгия Соболева и гендиректора ККК Юлии Богдановой.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.