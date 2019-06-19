Красноярские власти пригласили Каррераса и Нетребко на фестиваль Хворостовского в октябре

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Власти Красноярского края ведут переговоры с Хосе Каррерасом и Анной Нетребко об участии в международном музыкальном фестивале имени Дмитрия Хворостовского в краевом центре в октябре, сообщил ТАСС министр культуры региона Аркадий Зинов.

"Ведутся [переговоры] со звездами первой величины, но пока договор не заключен. <...> Чтобы вы понимали, это и Каррерас, и Нетребко", - сказал Зинов.

По его словам, точные даты проведения фестиваля пока не определены, мероприятие пройдет в Красноярске впервые и будет совмещено с одноименным международным конкурсом оперных певцов. В дальнейшем планируется проводить такой фестиваль регулярно - раз в два года.

Ранее о планах проведения ежегодного фестиваля памяти исполнителя сообщал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни. 28 ноября 2017 года состоялось захоронение первой урны с прахом с музыканта на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторая была доставлена в Красноярск и заложена в сквере рядом с институтом искусств, которому присвоено имя певца.