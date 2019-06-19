Задержан бывший председатель правления омского ЖСК по делу о хищении 38 млн рублей

ТАСС, 19 июня. Бывший председатель правления жилищно-строительного кооператива, обвинявшийся в хищении 38 млн рублей, задержан в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Омской области.

"Сотрудники отдела НЦБ Интерпола и управления уголовного розыска УМВД России по Омской области совместно с коллегами из Санкт-Петербурга задержали председателя правления жилищно-строительного кооператива, обвиняемого в мошенничестве и присвоении чужого имущества. В результате его противоправных действий в установленные сроки 38 граждан не получили оплаченные ими жилые помещения. Ущерб превысил 38 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 ("Мошенничество") и части 4 статьи 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ. Задержанный систематически забирал себе деньги, выплаченные жителями на строительство жилого дома в Советском округе Омска. Кроме того, он получил от своего предшественника семь квартир для реализации и использования вырученных средств на достройку дома. Две из них он продал за 3 млн рублей и присвоил деньги себе.

"В ближайшее время он будет доставлен в город Омск для проведения следственных действий", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После того, как ему предъявили обвинение, он скрылся и был объявлен в международный розыск. Судом ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В новость были внесены изменения (13:48 мск) - добавлен комментарий представителя МВД в четвертом абзаце