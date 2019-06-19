В Сибири создадут банк сельхозземель для повышения эффективности управления участками

БАРНАУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Банк земельных участков сельскохозяйственного назначения создается в Сибирском федеральном округе, он позволит повысить эффективность управления землями, а впоследствии дифференцировать меры поддержки сельхозпроизводителей, сообщил в среду журналистам полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

Он рассказал, что на сегодняшний день ведется работа по созданию банка данных земель сельхозназначения, в котором будет содержаться информация о том, сколько этих земель, как они используются, что на них делается и что нужно делать с точки зрения привлечения передовых технологий. "Этот банк данных даст результат с точки зрения управления всеми этими землями, мы сами увидим, что у нас в обороте, а сколько [земель] не используется по прямому назначению. К сожалению, не во всех регионах сельхозземли находятся в обороте, а ведь это потенциал. Я думаю, что мы в течение месяца презентуем эту платформу", - сказал полпред в ходе визита в Алтайский край на агропромышленный форум "День сибирского поля".

Полпред отметил, что в банке данных также будет указано, в каких климатических и природных условиях находится тот или иной участок, и на основе этого будут даны рекомендации по использованию земель. "И дальше мы подойдем к дифференцированным мерам поддержки [сельхозпроизводителей]. К сожалению, сегодня мы весь потенциал не используем, и, когда размазываем меры поддержки, их не хватает. <…> Надо концентрироваться на эффекте. Если аграрий следует рекомендации, то получает поддержку. Тогда мы сможем сконцентрировать меры поддержки на тех регионах, на тех культурах, которые дадут хороший эффект и которые востребованы", - сказал Меняйло.