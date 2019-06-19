Ликвидацию отходов Байкальского ЦБК в Иркутской области могут поручить новому подрядчику

ИРКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Росгеология, которая в 2017 году была выбрана оператором ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, может быть заменена на другого подрядчика. Об этом в среду на сессии регионального Законодательного собрания сообщил губернатор Сергей Левченко.

БЦБК, закрывшийся осенью 2013 года, за 50 лет работы накопил почти 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе это шлам-лигнин - токсичное вещество, образующееся в процессе производства целлюлозы. Отходы хранятся в специальных картах-накопителях, расположенных на побережье Байкала. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на ликвидацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей.

"1 июля Росгеология должна была представить новую технологию [утилизации отходов], но этого, скорее всего, не произойдет. <…> Думаю, что решение, которое будет принято на федеральном уровне по смене подрядчика, - а я недавно встречался и с новым руководителем Росгеологии, который не возражает против такой смены, - приведет к тому, что мы найдем решение по уничтожению, а не переработке отходов", - сказал Левченко.

Пресс-служба правительства Иркутской области в среду распространила сообщение, в котором говорится, что с момента заключения контракта с Росгеологией региональное Минприроды направило оператору три претензии. Они касаются того, что холдинг не предоставил на согласование заказчику технико-экономического обоснование и технологии по утилизации отходов.

"В ответ АО "Росгеология" повторно предлагает подписать дополнительное соглашения № 3 к контракту с изменением технического задания с учетом результатов инженерных изысканий, выполненных ООО "ВЭБ Инжиниринг". Корректировка документации в три этапа с учетом предложений АО "Росгеология" приведет к увеличению сроков исполнения контракта с 2021 года до конца 2023 года. <…> По оценке регионального министерства природных ресурсов и экологии, АО "Росгеология" крайне неудовлетворительно исполняет свои обязательства по контракту", - говорится в сообщении.

Ситуация с проектом

30 мая на совещании в Заксобрании Иркутской области директор экологических проектов Росгеологии Артем Полтавский сообщал, что холдинг приостановил опытно-промышленные работы на территории БЦБК. Это связано с тем, что по поручению заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева создана межведомственная рабочая группа, которая должна сформировать комплексный план ликвидации комбината.

Полтавский также заявил, что утилизацию отходов БЦБК осложнит аварийное состояние электросети в районе промплощадки, а от правительства Иркутской области холдинг не получил информацию, будут ли власти эту сеть реконструировать.

Опытно-промышленные работы на площадке БЦБК Росгеология начала в 2018 году, чтобы найти и испытать технологии ликвидации отходов. Кроме того, с 2018 года холдинг корректирует проект ликвидации, который ранее был разработан компанией "ВЭБ Инжиниринг", но впоследствии признан нереализуемым, в частности, в нем не учли наличие щелокосодержащей жидкости в картах-накопителях. Корректировка должна завершиться в конце июня.