Дома обратившихся на прямую линию дольщиков из Красноярска планируется сдать до конца года

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Два дома жилищного комплекса "Ясный" в Красноярске, дольщики которых обратились на "Прямую линию с Владимиром Путиным", будут сданы в эксплуатацию до конца года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Красноярского края со ссылкой на генерального директора Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергея Бердоусова.

Ранее сообщалось, что региональное управление Следственного комитета начало проверку по заявлениям дольщиков ЖК "Ясный". По предварительной информации ведомства, жители Красноярска внесли в 2016 году свои денежные средства на строительство жилья, но дома не были построены. Инициативная группа дольщиков обратилась в одной из соцсетей на прямую линию с президентом.

По словам Бердоусова, оба дома в ЖК "Ясный" будут сданы в ноябре и декабре этого года. "Строительство дома №13 практически завершено. Выбраны компании, которые уже в июне начнут в нем отделочные работы. В доме №10 такие работы должны начаться в сентябре. Третий дом - №9 - будет строиться уже по новому закону, без прямого привлечения средств дольщиков, а через банковское финансовое обеспечение. Фундамент здания начнут закладывать в июле", - процитировали Бердоусова в пресс-службе Заксобрания.

Он пояснил, одной из основных проблем при строительстве являлась прокладка к этим домам сетей электро- и теплоснабжения. Теперь эти вопросы решены.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямая линия с президентом проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.